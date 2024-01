Persischer Golf: Griechischer Öltanker im Golf von Oman geentert

Die mutmaßliche Kaperung des Schiffs am Donnerstag erfolgte vor dem Hintergrund wochenlanger Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen auf die Schifffahrt im Roten Meer. Erst am Dienstag starteten sie zahlreiche Drohnen und Raketen. Dies hat das Risiko möglicher Vergeltungsschläge US-geführter Streitkräfte erhöht, die aktuell in der Wasserstraße patrouillieren. Am Mittwoch verurteilte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen das Vorgehen der Huthis.