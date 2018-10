Philip Hammond Britischer Finanzminister will Vertrauen der Wirtschaft zurückgewinnen

Großbritannien will die Europäische Union am 29. März 2019 verlassen. Dies werde geschehen und nicht nur auf dem Papier, heißt es in der Parteitagsrede von Brexit-Minister Dominic Raab. „Mein Ansatz für den Brexit ist pragmatisch, nicht dogmatisch.“ Der Wille zu Kompromissen habe aber auch seine Grenzen. Deshalb sei ein EU-Austritt ohne Vertrag denkbar.