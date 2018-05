Politskandal in Frankreich: Französischer Ex-Minister Cahuzac zu Haftstrafe wegen Steuerbetrug verurteilt

ParisDer ehemalige französische Wirtschaftsminister Jérôme Cahuzac ist auch in seinem Berufungsprozess zu einer Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. Das Appellationsgericht in Paris senkte am Dienstag das Strafmaß von drei auf zwei Jahre, verhängte eine Geldstrafe von 300.000 Euro und entzog dem 65-Jährigen für fünf Jahre das passive Wahlrecht. Er kann in dieser Zeit also nicht für ein politisches Amt kandidieren.