 Präsidentenwahl: Demonstranten im Kongo wehren sich gegen Ausschluss von Wahl

Einem Bewohner zufolge versuchte eine Gruppe von Demonstranten in das Büro der Wahlkommission in Beni einzudringen. Demonstranten plünderten zudem ein Ebola-Isolationszentrum in Beni. 24 Patienten flohen, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums sagte. Auch das Büro der Regierungsbehörde wurde angegriffen, die die Reaktion auf das Ebola-Virus in Beni koordiniert.