Präsidentschaftswahl 2020: Zehn US-Demokraten zu nächster TV-Wahldebatte zugelassen

Im Vorwahlkampf der US-Demokraten haben sich zehn von 20 Bewerbern für die nächste große Fernsehdebatte qualifiziert. Das Nationale Komitee der Partei gab am Donnerstag die Teilnehmer der Sendung am 12. September bekannt. Darunter sind Ex-Vizepräsident Joe Biden, die Senatorinnen Elizabeth Warren und Kamala Harris sowie ihr Kollege Bernie Sanders. Ihnen räumen Experten gegenwärtig mit die größten Chancen auf eine Kandidatur ein. Das Nationale Komitee hatte als Kriterien für eine Teilnahme an der Debatte Wahlkampfspenden von jeweils mindestens 130.000 Personen und Zustimmungswerte von mindestens zwei Prozent in bestimmten Umfragen aufgestellt. Die ausgewählten Bewerber haben damit eine Chance, ihre Bekanntheit deutlich zu verbessern.