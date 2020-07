Präsidentschaftswahl Polen stimmen in Stichwahl über neuen Präsidenten ab

In Polen hat am Sonntag die Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Die rund 30 Millionen Wahlberechtigten können sich zwischen Amtsinhaber Andrzej Duda und seinem oppositionellen Herausforderer Rafal Trzaskowski entscheiden. Duda hatte im ersten Wahlgang vor zwei Wochen in Führung gelegen, aber die zur Wiederwahl nötige absolute Mehrheit verfehlt.