Proteste: Hongkongs Regierung will Auslieferungsgesetz offiziell zurückziehen

Im Zentrum der Gesetzesvorlage stand ein Taiwaner, der nicht nach Taiwan geschickt werden konnte, wo er wegen mutmaßlichen Mordes gesucht wurde. Er wurde am Mittwoch aus dem Gefängnis in Hongkong entlassen, wo er eine Strafe wegen Geldwäsche abgesessen hatte. Er deutete an, sich in Taiwan der Justiz zu stellen.