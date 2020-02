Provinz Aleppo: Regierungs-Hubschrauber in Syrien abgeschossen

Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, türkische Truppen hätten den Helikopter im Dorf Kibtan al-Dschebel abgeschossen. Zwei Besatzungsmitglieder seien getötet worden. Die Leichen seien nahe der Absturzstelle gefunden worden. Wie in online veröffentlichten Videos zu erkennen war, stürzte ein Helikopter in einer Spirale vom Himmel. Dabei jubelten Beobachter.