Putin fast ohne Konkurrenz: Russlandwahl läuft – Behörden melden höhere Beteiligung

So teilte die russische Wahlbeobachtungsgruppe Golos mit, es habe am Sonntag anscheinend an Dutzenden Orten, vom fernen Osten bis nach Moskau, Verstöße gegen die Wahlordnung gegeben. Dazu zählten demnach Wahlurnen, die außer Sichtweite von Beobachtungskameras platziert wurden, sowie Änderungen bei der Wählerregistrierung in letzter Minute, mit der wahrscheinlich eine höhere Beteiligung erzielt werden sollte.