Putins Krieg und die Folgen für Russland „Die Verarmung der Russen kann Putin militärisch nützen“

Der Westen schafft es also mit all seinen Sanktionen nicht, Russland ökonomisch nachhaltig zu schwächen?

Doch, aber anders als von vielen erwartet. Es wird in Russland keinen wirtschaftlichen Kollaps geben. Der ökonomische Abstieg kommt schleichend daher, es ist ein Abstieg auf Raten. Denken Sie nur an die Industrie: Die Versorgung mit Ersatzteilen läuft derzeit noch über die Lagerhaltung. Irgendwann sind die Lager leer und dann stehen viele Maschinen in den Fabriken still, weil es keine Ersatzteile aus dem Westen mehr gibt. Es kommen auch keine westlichen Ingenieure mehr, um Anlagen zu warten.



Das russische Wirtschaftsministerium sagt für 2023 ein Wirtschaftswachstum zwischen 1,1 und 1,3 Prozent voraus. Kann man offiziellen makroökonomischen Daten und Prognosen aus Russland noch trauen?

Nein. Man sollte als Ökonom oder Politiker mit offiziellen Statistiken aus Russland sehr vorsichtig sein. Es wird immer schwerer, an verlässliche Wirtschaftsdaten zu kommen. Viele Jahre lang wurden diese politisch nicht beeinflusst, weil sich die Politik dafür schlicht nicht interessierte. Das hat sich geändert. Manche Daten werden auch gar nicht mehr veröffentlicht, um das Ausmaß des ökonomischen Verfalls zu verschleiern. Andere Daten werden zurückgehalten, um dem Westen keine Informationen zu liefern, die bei Sanktionen eine Rolle spielen könnten, etwa über die Eigentumsverhältnisse. Ich erwarte, dass zum Beispiel Grundbuchauszüge für die von Sanktionen betroffenen Personen bald nicht mehr öffentlich einsehbar sein werden.