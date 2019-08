Regierungskrise in Italien:: Heute fällt die Entscheidung des Präsidenten Mattarella

Mattarella trifft an diesem Mittwochvormittag zunächst kleinere Parteien, und am Abend dann PD, Lega und Fünf Sterne. Vor allem Innenminister Salvini drängt zu einer schnellen Neuwahl. Laut Umfragen hat er in einer Rechtsallianz gute Chancen auf einen Sieg und könnte selbst Premier werden. Sterne und PD sind in Umfragen abgeschlagen. Beide Parteien sind seit jeher eigentlich zerstritten. Während die Sterne europakritisch sind, bekennen sich die Sozialdemokraten klar zur EU.