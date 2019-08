Regierungskrise Italiens Premier Conte will zurücktreten – Regierung „endet hier“

20. August 2019 , aktualisiert 20. August 2019, 16:26 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte will bei Präsident Sergio Mattarella seinen Rücktritt einreichen. Er kündigte dies am Dienstag vor dem Senat an.