Region Chabarowsk Opposition beklagt Verstöße bei Gouverneurswahl in Russland

MoskauBei den Gouverneurswahlen in Russland beklagen Oppositionspolitiker erneut Unregelmäßigkeiten. In der fernöstlichen Region Chabarowsk erklärte die Liberal-Demokratische Partei am Sonntag, das Ergebnis der Stichwahl nicht anzuerkennen. „Es herrschen Gewalt und Erpressung“, heißt es in einer Mitteilung, wie russische Medien berichteten.