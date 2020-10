Trump mag prahlen, lügen, Menschen böse verunglimpft und in der Coronaabwehr versagt haben. Doch das sollte den neutralen Blick auf Erfolge nicht verstellen. Auch gegenüber China, das ausländische Technologie stiehlt, Wettbewerber aus seinen Märkten heraushält und eigene Unternehmen ohne Ende subventioniert, hat er mit Druck Zugeständnisse erreicht. Diese Politik wird sich fortsetzen, so oder so. China wie Europa sollten sich nicht der Illusion hingeben, dass die nächste US-Regierung hier viel ändern wird. Investoren weltweit haben das erkannt – und halten sich mit Wetten auf ökonomische Folgen der US-Wahl weitgehend zurück.



