Rentenerhöhung: Rentner erhalten in Österreich künftig bis zu 405 Euro im Jahr mehr

Die gesamte Rentenerhöhung kostet nach Angaben der Regierung 1,07 Milliarden Euro. „Das ändert nichts an den Budgetplänen und insbesondere daran, dass wir in 2019 erstmals keine neue Schulden machen wollen“, sagte Kurz. Die Regierung bekräftige zudem ihr Ziel, dass Renteneintrittsalter in Österreich zu erhöhen. Frühpensionen sollten der Ausnahmefall sein, sagte Kurz.