Rentensystem: Frankreichs Gewerkschaften rufen weiteren Streiktag aus

Aus Protest gegen die Rentenpläne von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben Gewerkschaften für kommenden Dienstag zu einem weiteren Streiktag aufgerufen. Die Funktionärin Catherine Perret von der linksgerichteten GGT forderte die Regierung am Freitag auf, „flott einige Antworten“ zu liefern. Diese habe den sozialen Unmut in der Bevölkerung völlig falsch eingeschätzt. Am Freitag, dem zweiten Streiktag im öffentlichen Dienst, kam es erneut zu Verkehrschaos und Beeinträchtigungen in Schulen und Krankenhäusern. Die Gewerkschaften bei der Pariser Bus- und Metrogesellschaft RATP haben bereits angekündigt, den Ausstand vorerst bis Montag fortzusetzen.