Rishi Sunak Der Finanzlobbyist in der Downing Street

Beim zweiten Anlauf hat es geklappt: Rishi Sunak wird neuer Parteichef der Konservativen Partei (Tories) und britischer Premierminister. Im parteiinternen Rennen um die Nachfolge der glücklosen Regierungschefin Liz Truss setzte sich der ehemalige Schatzkanzler am Montagmittag durch. Jetzt kann er in den Regierungssitz in der 10 Downing Street einziehen.