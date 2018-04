Russland-Affäre: Gesetz soll FBI-Sonderermittler Mueller vor Trump schützen

Wie aus Ermittlungskreisen hervorging, hatten die Beamten bei der Durchsuchung die ausdrückliche Genehmigung, Dokumente zum Fall Karen McDougal sicherzustellen. Das frühere Playmate ist neben Pornodarstellerin Stormy Daniels die zweite Frau, die vor Jahren eine Affäre mit Trump gehabt haben will. Die FBI-Ermittler schauten offenbar gezielt nach Informationen über Zahlungen an beide. Dabei soll festgestellt werden, ob es möglicherweise zu Betrug gekommen ist, wie aus dem Umfeld der Ermittler in Manhattan zu erfahren war.