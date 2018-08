Russland-Ermittlungen: Behindert Trump die Justiz? Für das Weiße Haus sind seine Tweets zu Mueller nur persönliche Meinung

Auch wenn Manaforts Prozess nicht direkt mit der Russland-Affäre in Verbindung steht, könnte Trump die Verbindung zu ihm schaden. Die Geschworenen hörten am Montag von dessen verschwenderischem Lebensstil – Kleidung, teure Autos und Ausbesserungen am Haus – die fast immer in bar oder über Offshore-Konten bezahlt wurden. Diese soll Manafort laut Staatsanwaltschaft vor der US-Steuerbehörde verborgen haben.