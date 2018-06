Russland-Ermittlungen: Trump-Vertrauter Roger Stone gerät ins Visier des FBI

Bei einer Ermittlung des US-Kongresses zur mutmaßlichen Einmischung Russlands in die US-Präsidentenwahl 2016 gaben weder Caputo noch Stone an, mit dem Russen in Kontakt gestanden zu haben. Bei der Untersuchung des Sonderermittlers Mueller gerät Trumps Wahlkampfteam vermehrt in den Fokus. Der US-Präsident und seine Vertrauten haben etwaige Absprachen mit Moskau mehrfach abgestritten.