Russland: Tausende demonstrieren in Moskau für freie Wahlen

Moskau Begleitet von einem massiven Aufgebot der Polizei haben in Moskau Tausende Menschen gegen Polizeigewalt und für faire und freie Wahlen demonstriert. Erwartet wurden am Samstag zu der von den Behörden genehmigten Kundgebung bis zu 100.000 Teilnehmer. Zu Beginn der Proteste in der russischen Hauptstadt ließ sich aber dpa-Reportern zufolge nur schwer abschätzen, wie viele Menschen angesichts des Regens dem Aufruf der Opposition gefolgt waren.