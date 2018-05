Russlandaffäre: US-Senat veröffentlicht Mitschrift von Trump Jr. Anhörung zur Russlandaffäre

In dem Gespräch vom 07. September 2017 verteidigt sich Trump Jr. zunächst: Er hätte nie mit einer ausländischen Regierung zusammengearbeitet, noch habe er Kenntnis, dass jemand anderes das getan hätte. Er sei von Anfang an skeptisch über die Bedeutung eines solchen Treffens gewesen. Er sagte aber auch, dass er nicht geglaubt habe, dass daran etwas falsch sei, an dem Treffen im Trump Tower teilzunehmen. Auch geht aus dem Skript hervor, dass er seinem Vater im Vorfeld nichts von dem Treffen erzählt haben soll.