Russlands malade Volkswirtschaft „42 Prozent der russischen Unternehmen finden keine Arbeitskräfte mehr“

über die aktuell positiven Wachstumsprognosen für Russland.

Igor Lipsits: „Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen ist die Ausgangsbasis aus dem Vorjahr niedrig. Und zweitens wachsen vor allem jene Branchen, die von der so genannten ‚Militärischen Spezialoperation‘ profitieren. Daten der Akademie der Wissenschaften für die ersten vier Monate 2023 zeigen, dass das Wachstum in der Industrie auf jene Branchen konzentriert ist, die dem militärisch-industriellen Komplex oder militärischen Dienstleistungen wie der Reparatur von Kriegsgerät zuzurechnen sind.



In anderen Branchen zeigt sich hingegen im Vorjahresvergleich eine dramatische Abwärtsdynamik. Die Erdgasförderung etwa liegt 14,5 Prozent im Minus, die Holzverarbeitung ist um 15 Prozent geschrumpft, die Arzneimittelproduktion um zwölf Prozent. Im zivilen Sektor wachsen nur noch zwei Bereiche: die Bauwirtschaft (plus 5,7 Prozent) und die Landwirtschaft (plus 3,2 Prozent).“