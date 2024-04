Scholz in China „Weder die USA noch die EU sind bereit für den Wettbewerb mit China“

Das Ziel ist also nicht ganz erreicht?

Insgesamt wird die Führung in Peking „Made in China 2025“ wohl als Erfolg ansehen. Hinzu kommt: In den ersten ein bis zwei Jahren war vor allem die Rede von Industriepolitik, die die chinesische Produktion in den Sektoren mit höherer Wertschöpfung in der Weltwirtschaft etablieren soll. Wenn man hingegen die Art und Weise betrachtet, wie Xi und die Führung in den letzten fünf bis sieben Jahren über die Technologien in dem Programm sprechen, dann ist das zu einer Frage der nationalen Sicherheit geworden, einer Frage der technologischen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit von den USA, Europa, Japan und anderen.