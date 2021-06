Schuldenagentur: Portugal reduziert Liquiditätspolster des Finanzministeriums um 40 Prozent

Das im vergangenen Jahr vom portugiesischen Finanzministerium angehäufte Liquiditätspolster muss nach Ansicht der Schuldenagentur deutlich reduziert werden. Angesichts der gegenwärtigen Entwicklung der Konjunktur in Portugal sei eine Verringerung um 40 Prozent auf zehn Milliarden Euro in diesem Jahr notwendig, teilt die Schuldenagentur IGCP am Dienstag mit.