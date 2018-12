Schuldenkrise Griechische Regierung will Rentenkürzungen vermeiden

AthenDie mit den Gläubigern Griechenlands für 2019 vereinbarte weitere Kürzung der griechischen Renten um bis zu 18 Prozent kann möglicherweise vermieden werden. Dazu werde am Montag ein entsprechender Beschluss der Eurogruppe erwartet, hieß es aus Kreisen des Finanzministeriums in Athen. Grund dafür sei, dass die griechische Regierung mit einem Primärüberschuss, also einem Haushaltsüberschuss ohne die Kosten für den Schuldendienst, von 3,96 bis 4 Prozent der Wirtschaftsleistung rechne.