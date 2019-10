SEC: US-Behörde friert Finanzen von 18 überwiegend chinesischen Händlern ein

Auch die Preise für andere Wertpapiere, einschließlich Konsumgüterunternehmen wie Helen of Troy, Ultragenyx Pharmaceutical, Goldinvestor Global X Gold Explorers, sowie des Fernseh- und Online-Produzenten Chicken Soup for the Soul Entertainment sollen so verfälscht worden sein. Die US-Staatsanwaltschaft des Bezirks Massachusetts kündigte Strafanzeigen gegen zwei chinesische Händler an. Der öffentliche Verteidiger der beiden Beschuldigten Xiaosong Wang und Jiali Wang reagierte auf eine Anfrage zur Stellungnahme zunächst nicht. Die beiden angeklagten Händler wohnen in China und haben Wohnsitze in Massachusetts. Es wäre für die Behörden schwierig, China-basierte Händler vor US-Gerichten zur Verantwortung zu ziehen, da Washington kein Auslieferungsabkommen mit Peking hat.