Skandal : Nach Korruptionsaffäre im Europarat soll auch Bundestag reagieren

Der Europarat mit Sitz in Straßburg hat zur Aufgabe, über die Menschenrechte in seinen 47 Mitgliedstaaten zu wachen. Die Parlamentarische Versammlung des Europarates mit ihren Abgeordneten wählt beispielsweise den Generalsekretär, den Menschenrechtskommissar sowie die Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, zudem ist sie ein Forum für Debatten. Nachdem in den vergangenen Jahren Korruptionsvorwürfe gegen Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung lauter geworden waren, arbeitete eine Untersuchungskommission aus drei ehemaligen Richtern die Affäre auf. Ihre Ergebnisse wurden am Sonntag veröffentlicht.