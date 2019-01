 Staatskrise: „Wir werden Venezuela gegen jeden Angriff verteidigen“ – Verteidigungsminister ruft Soldaten zur Geschlossenheit auf

CaracasIm Machtkampf zwischen der venezolanischen Regierung und der Opposition hat Verteidigungsminister Vladimir Padrino die Soldaten zur Geschlossenheit aufgerufen. „Wir wären unwürdig, diese Uniform und die Symbole des Vaterlandes zu tragen, wenn wir dieser ernsten Bedrohung des Vaterlandes nicht entgegentreten würden“, sagte er am Montag. „Wir werden Venezuela gegen jeden Angriff verteidigen.“ Gemeinsam mit anderen ranghohen Militärs und einfachen Soldaten marschierte Padrino im Morgengrauen in voller Kampfmontur durch die Festung Tiuna in Caracas.