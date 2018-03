Steuerreform: Aktienrückkäufe von US-Firmen auf Rekordniveau

WashingtonUS-Unternehmen wollen nach der radikalen Steuerreform von Präsident Donald Trump so viele eigene Aktien zurückkaufen wie noch nie. Im Februar summierten sich die Ankündigungen der Firmen auf 153,7 Milliarden Dollar, nachdem es im Januar knapp 60 Milliarden waren, wie das auf solche Transaktionen spezialisierte Analysehaus TrimTabs am Mittwoch mitteilte. Der bisherige Rekord in einem Monat lag bei 133 Milliarden Dollar im April 2015. „Wenn dieses Tempo beibehalten wird, wird das Volumen in diesem Jahr die Summen aus allen anderen Jahren übertrumpfen“, sagte TrimTabs-Analyst Winston Chua.