Steven Mnuchin: US-Finanzminister erwägt Ausgabe von ultralangen Anleihen

US-Finanzminister Steven Mnuchin denkt über eine Emission von ultralangen Staatsanleihen nach. Diese können Laufzeiten zwischen 50 und 100 Jahren haben. Ein solcher Schritt werde derzeit angesichts des Zinstiefs ernsthaft in Erwägung gezogen, sagte Mnuchin am Mittwoch der Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Die USA könnten mit solchen Langläufern von dem aktuell guten Kreditumfeld profitieren. Die zuletzt gestiegene Verunsicherung an den Finanzmärkten hat die Investoren in Anlagen wie Bonds getrieben, die als sicherer Hafen gelten.