Strafzölle: China kündigt Verteidigung eigener Interessen in Handelsstreit an

PekingDie chinesische Regierung hat die USA wegen des eskalierenden Handelsstreites erneut kritisiert. Die Regierung in Washington habe internationale Handelsregeln verletzt, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Liu He am Samstag in einem Telefonat mit US-Finanzminister Steve Mnuchin nach einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua. „China hat sich darauf vorbereitet und ist stark genug, seine nationalen Interessen zu verteidigen.“ Zugleich äußerte Liu dem Bericht zufolge die Hoffnung, dass beide Seiten „vernünftig“ bleiben und zusammenarbeiten, um die Handelsbeziehungen zu sichern.