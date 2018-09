Strafzölle China will wegen Handelsstreits mit USA Binnennachfrage ankurbeln

PekingAngesichts des Handelsstreits mit den USA will die chinesische Regierung die Konsumfreude im Inland anregen. In einem am Donnerstagabend veröffentlichten Schreiben des Staatsrates hieß es, dass Maßnahmen ergriffen werden sollten, um die Bürger zu Kreuzfahrten, Erholungsurlauben, Flugreisen sowie dem Kauf von Booten und selbstfahrenden Autos zu ermuntern. Konsumkredite sollen demnach weiterentwickelt und die Möglichkeiten für Absetzungen von der Steuer ausgeweitet werden. Mehrere Städte will die Regierung zu Zentren für den internationalen Konsum ausbauen.