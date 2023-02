Studie Die Grenzen des Lieferkettengesetzes: Afrikanische Konflikt-Mineralien

Obwohl die Probleme in den Minen vor Ort am größten sind, empfiehlt die Studie, dass sich Regulierungen vor allem auf den Midstream, also die Raffinerien und Schmelzhütten, konzentrieren sollen. „An dem Rohmaterial, dass hierhin geliefert wird, kann noch erkannt werden, wo es herkommt“, so Schott, „hier kann am kostengünstigsten und effizientesten agiert werden“.