Südamerika: Präsidentschaftskandidat in Ecuador erschossen

Lokale Medien hatten zuvor berichtet, Villavicencio sei während einer Wahlkampfveranstaltung in Quito erschossen worden. Bilder in den sozialen Medien zeigten, wie Menschen in Deckung gingen und schrien, als Schüsse fielen. Laut Meinungsumfragen lag Villavicencio derzeit bei 7,5 Prozent der Wählerstimmen.