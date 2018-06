Syrien: Friedensgespräche mit Rebellen im Südwesten Syriens gescheitert

Unterdessen rückte die syrische Armee in weitere Städte im Südwesten des Landes vor. Auch die Luftangriffe wurden fortgesetzt, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte. Kampfflugzeuge flogen demnach in der Nacht 32 Einsätze. Dabei seien neun Städte in der Provinz Daraa getroffen worden. In den vergangenen knapp zwei Wochen seien durch den Vorstoß etwa 100 Zivilisten getötet worden.