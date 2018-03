Syrien: Schwer bewaffnete Rebellen halten in Ost-Ghuta die Stellung

In Ost-Ghuta halten sich Schätzungen zufolge etwa 10.000 Kämpfer der „Armee des Islams“ auf. Sie sollen nicht nur über Artillerie und Granatwerfer verfügen, sondern auch über gepanzerte Fahrzeuge. Ihre Hochburg ist die Stadt Duma. Die Gruppe nimmt an den UN-Friedensgesprächen in Genf und auch an den von Russland, dem Iran und der Türkei initiierten Verhandlungen in Astana teil. Ihr politischer Sprecher Abu Ammar Dalwan betonte allerdings in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP, dass bis zum Ende gekämpft werde. „Wir werden Ghuta nicht freiwillig verlassen“, sagte er.