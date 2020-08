Wer anschließend wissen will, wie vor dem kulturhistorischen Hintergrund das schmeichelnde (Selbst-)Bild einer chinesisch geprägten Weltordnung aussieht, muss zum neuen Buch von Zhao Tingyang greifen, Professor für Philosophie an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften in Peking - laut Verlagslyrik einer der „bedeutendsten chinesischen Philosophen der Gegenwart“. Man muss Zhao wirklich dankbar sein für die Offenheit, mit der er die chinesische Antike hagiographiert und exemplifiziert - sie uns als Referenz und Leitstern einer modernen „Pax Sinica“ vor Augen führt: als Beispiel für eine Weltinnenpolitik der Kooperation und Koexistenz, geprägt von einem gütigen Hegemon, dessen unwiderstehliche Anziehungskraft sich allein seiner Systemüberlegenheit verdankt. So verklärt und nationalgeschichtsstolz jedenfalls und aller kaderkommunistischen Realität enthoben wie in „Alles unter dem Himmel“ (Suhrkamp Verlag, 2020, 22 Euro) bekommt man das chinesische Harmonieideal „tianxia“ nicht alle Tage serviert.