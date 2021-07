Bataille hat im Jahr 1933 über den „Begriff der Verausgabung“ geschrieben und in dem kurzen Text „das Prinzip des Verlustes“ als Primärenergie jeder wirtschaftenden Kultur gewürdigt: Luxus, Trauerzeremonien, Prachtbauten, Spiele, Kriege und Kulte, so Bataille, seien keinen Nützlichkeitserwägungen unterworfen, hätten ihre Basis im Verlust, „ihren Zweck in sich selbst“: Kulte verlangten „eine blutige Vergeudung von Menschen und Tieren“. Bei Wettkämpfen würden „in Form von Wetten werden irrsinnige Summen eingesetzt„. Im „Potlatsch“ indigener Kulturen stünden kostspielige Gaben und Geschenke am Anfang aller Ökonomie, und weil sie eine Verpflichtung zur Gegengabe einschlössen, so Bataille im Anschluss an Marcel Mauss, habe der Tauschprozess „seine Grundlage in einem Verschwendungsprozess, aus dem sich dann ein Erwerbsprozess entwickelt“.