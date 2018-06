Tea Party: Warum die republikanische Mehrheit bei den US-Kongresswahlen gefährdet ist

Die Republikaner stoppten auch Umwelt-, Verbraucher- und Arbeitsschutzvorschriften, was bis heute gilt. Am bemerkenswertesten ist vielleicht die Verabschiedung von Steuersenkungen im Umfang von 1,5 Billionen Dollar, was Trump dann unterzeichnete und damit dem Slogan der Tea Party „Genug besteuert“ Rechnung trug. Ihre „ungeheuerlichste Niederlage“ war nach Ansicht des ehemaligen Abgeordneten für Kansas, Tim Huelskamp, die Unfähigkeit, Obamas Gesundheitsreform zu verhindern, – schließlich realisierte Obama damit sein Prestigeprojekt in der Innenpolitik.