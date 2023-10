Terror gegen Israel: Furcht, Zorn und Absturz

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat einen langen Krieg angekündigt und das Ziel ausgegeben, die militärischen Kapazitäten der Hamas „zu zerstören“. Was das genau bedeutet – „nur“ eine drastische Schwächung der Organisation oder gar ihre Entmachtung in Gaza –, ist zu diesem Zeitpunkt nicht klar, ebenso wenig das geplante Vorhaben der israelischen Armee, die IDF. Viele erwarten eine großangelegte Bodenoffensive, die sich gewiss über Wochen hinziehen würde.



Auch die Märkte, wie könnte es anders sein angesichts der Gewalt, reagieren auf die Katastrophe. Der Kurs des israelischen Schekels ist gegenüber dem Euro und dem Dollar deutlich abgesackt. Am Montagmorgen kündigte die israelische Zentralbank den Verkauf von ausländischen Reserven in einem Umfang von 30 Milliarden US-Milliarden an, um die Währung zu stabilisieren. Die wichtigsten Aktienindizes schlossen am Sonntag, einen Tag nach Beginn der Attacke, um knapp sieben Prozent niedriger, während der Kurs der israelischen Staatsanleihen um drei Prozent sank. Es sind die ersten ökonomischen Verarbeitungsversuche einer nationalen Tragödie.