Terrorismus Bundesregierung sieht syrisches Flüchtlingslager als IS-Ausbildungsstätte

In von Kurden verwalteten Gefängnissen in Ost- und Nordsyrien befänden sich nach Angaben der „Syrian Democratic Forces“ derzeit „etwa 12 000 (ehemalige) Mitglieder“ des IS, teilte das Auswärtige Amt mit. Die Zahl der internierten erwachsenen deutschen Staatsangehörigen mit Bezug zum IS oder einer anderen Terrororganisation gibt die Bundesregierung mit 80 an, darunter 30 Männer und 50 Frauen.