Terrororganisation Al-Shabaab: Islamistische Selbstmordanschläge in Somalia fordern mindestens 20 Tote

Die Islamisten kämpfen in dem verarmten Staat am Horn von Afrika um die Vorherrschaft. Eine rund 20 000 Mann starke Friedenstruppe der Afrikanischen Union bemüht sich, die Fundamentalisten in Schranken zu weisen. Zudem fliegt das US-Militär immer wieder Luftangriffe auf führende Al-Shabaab-Kämpfer, etwa am Freitag in der Nähe der Stadt Haradere. Zu möglichen Opfern machte das US-Militär am Samstag zunächst noch keine Angaben.