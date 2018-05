Trump-Tweet: Trump wirft Sonderermittler Mueller Einmischung in Zwischenwahlen vor

Trump bezeichnete Muellers Team als „13 zornige Demokraten“, obwohl Mueller selbst Republikaner ist. Er twitterte: „Die 13 zornigen Demokraten (plus Leute, die acht Jahre für Obama arbeiteten), arbeiten an einer manipulierten Russland-Hexenjagd, werden sich in die Zwischenwahlen einmischen vor allem jetzt, da Republikaner (bleibt stark!) die Führung in den Umfragen übernehmen. Es hat keine geheime Absprachen gegeben, außer von den Demokraten.“