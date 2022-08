Türkei Noch ein Krieg? Erdogans gefährliche Muskelspiele im Mittelmeer

Wenn die „Abdülhamid Han“ also jetzt erneut in griechischen Hoheitsgewässern auftaucht, kann sich der schwelende Konflikt schnell wieder zuspitzen. In Athen jedenfalls will man es sich nicht mehr bieten lassen, wenn der große Nachbar Türkei die so genannte Ausschließliche Wirtschaftszone der Griechen durch ungenehmigte Schiffspassagen verletzt. An den ohnehin schon nervösen Rohstoffmärkten können solche Konflikte gerade in diesen Krisentagen fatale Folgen für die Preise und die Lieferketten haben. Griechenland jedenfalls hat seine Marine bereits in Alarmbereitschaft versetzt.