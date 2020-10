Transponderdaten zeigen die Route Wo Ankara zurzeit in die griechische Wirtschaftszone drängt

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan schickt sein Erdgas-Suchschiff Oruc Reis erneut auf einen provokanten Kurs: Das Schiff ist bereits in die sogenannte Ausschließliche Wirtschaftszone Griechenlands vorgedrungen. Das zeigen aktuelle Transponderaufnahmen des Schiffes vom Überwachungsportal Marine Traffic. Dabei bewegt sich das Schiff unter anderem auch immer näher an jenes umstrittene Gebiet, das die Türkei zusammen mit Libyen für sich reklamiert. Die Oruc Reis war am Montag in Antalya aufgebrochen und auf direktem Weg in die Region südöstlich von Rhodos und Kreta gefahren.