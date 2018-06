Türkei: Türkische Kampfflugzeuge greifen PKK im Nordirak an

AnkaraDie türkische Luftwaffe hat Einrichtungen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK im Nordirak angegriffen. Die Kampfflugzeuge hätten in der Nacht zwölf Ziele attackiert, darunter Unterkünfte, Waffenstützpunkte und Munitionsdepots, teilte das Militär am Dienstag mit. Die Angriffe seien in den Regionen Hakuk, Awasin-Basjan und Kandil verübt worden.