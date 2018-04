Twitter-Tiraden: Trump teilt erneut gegen bestimmte Medien aus

WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat Fernsehsendern in einer Reihe von Tweets abermals die Verbreitung von Falschmeldungen vorgeworfen. „Die ‚Fälscher’ bei CNN, NBC, ABC und CBS haben so sehr unehrlich berichtet, dass sie nur noch Preise für Dichtung erhalten dürften!“, twitterte Trump am Dienstag.