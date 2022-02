Ukraine-Konflikt: Fast 120.000 Menschen aus der Ukraine geflohen

Auf der polnischen Seite der Grenze kamen vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen an. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte Männern im wehrfähigen Alter am Donnerstag das Verlassen des Landes verboten. Einige Männer überquerten die Grenze aber in Richtung Ukraine, um in ihrer Heimat gegen die russischen Angreifer zu kämpfen.