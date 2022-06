Ukraine-Krieg: Spaniens Ministerpräsident Sánchez beschließt Milliardenhilfen

Die spanische Regierung hat wegen des russischen Kriegs in der Ukraine einem Notmaßnahmenpaket im Umfang von mehr als neun Milliarden Euro zugestimmt. „Dieser Krieg und seine wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen haben eine außergewöhnliche Unsicherheit hervorgebracht, was die europäische und internationale Wirtschaft und, natürlich, die spanische angeht“, sagte der Ministerpräsident Pedro Sánchez am Samstag. Die Kosten würden auf gerechte Weise verteilt.